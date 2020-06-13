  1. السياسة
١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٥ ص

كتلة البدر تحذر من تأجيل خروج القوات الأمريكية من العراق

كتلة البدر تحذر من تأجيل خروج القوات الأمريكية من العراق

حذّر النائب العراقي عن كتلة بدر النيابية "كريم عليوي المحمداوي" الحكومة من تأجيل التفاوض بخروج المحتل إلى آخر الفقرات او التلاعب بها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "العراق نيوز"،  أنّ "المحمداوي" وضّح في بيان له أنّ على الوفد المفاوض أن يحسم موضوع خروج القوات الأمريكية ولا نقبل بغير ذالك لأنه قرار الشعب المتمثل بمجلس النواب العراقي.

وقال المحمداوي: "نحن نراقب المفاوضات بشكل دقيقة جداً ونطّلع عليها عن كثب فلهذا نطالب الوفد أن يحسم خروج القوات الأمريكية في بداية التفاوض لا أن تأجل ويتم التلاعب بها من خلال ضغوطات أمريكية فنحن نحذر الحكومة والوفد المفاوض".

جدير بالذكر أنّ المفاوضات الإستراتيجية بين العراق وأمريكا على خروج القوات الأمريكية بشكل نهائي من العراق بدأت يوم الخميس.

رمز الخبر 1904950

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 1 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي