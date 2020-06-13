كتلة البدر تحذر من تأجيل خروج القوات الأمريكية من العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "العراق نيوز"، أنّ "المحمداوي" وضّح في بيان له أنّ على الوفد المفاوض أن يحسم موضوع خروج القوات الأمريكية ولا نقبل بغير ذالك لأنه قرار الشعب المتمثل بمجلس النواب العراقي.

وقال المحمداوي: "نحن نراقب المفاوضات بشكل دقيقة جداً ونطّلع عليها عن كثب فلهذا نطالب الوفد أن يحسم خروج القوات الأمريكية في بداية التفاوض لا أن تأجل ويتم التلاعب بها من خلال ضغوطات أمريكية فنحن نحذر الحكومة والوفد المفاوض".

جدير بالذكر أنّ المفاوضات الإستراتيجية بين العراق وأمريكا على خروج القوات الأمريكية بشكل نهائي من العراق بدأت يوم الخميس.