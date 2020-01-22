موريتانيا...إقامة مجلس تأبيني على روح الشهيد قاسم سليمان

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن "وكالات"أن، أعضاء الحزب الرفاه الموريتاني نددوا بالعملية الأميركية الغادرة التي أسفرت عن استشهاد الفريق سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقهما.

وشدد المشاركون على وقوفهم الى جانب ايران ضد الاعتداءات الأميركية، ورأوا في استشهاد سليماني والمهندس ورفاقهما ضربة قوية لكل المسلمين.

وشاركت في الحفل شخصيات موريتانية مهمة، أبرزها رئيس حزب الرفاه "محمد ولد فال"، ورئيس فرع التجمع العربي الاسلامي لدعم خيار المقاومة "سيدي محمد ولد الطالب المين". /انتهى/