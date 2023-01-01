قيادي في الحشد الشعبي: عملية اغتيال قادة النصر شكلت انعطافة كبيرة في تاريخ الأمة الإسلامية

وفي كلمته خلال الحفل التأبيني الذي نظمه "اللواء 12" بالحشد الشعبي، اليوم الاحد، بالذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر ورفاقهما، قال العيساوي : القوات الأميركية الغاشمة استهدفت قادة النصر وفق دراسة مسبقة.

وشهد الحفل المقام في قضاء المدائن بالعراق، حضورا حاشدا استذكر المواقف البطولية لقادة النصر وتضحياتهما في سبيل وقف الزحف الداعشي وتحرر المناطق من رجسه؛ بحسب الموقع الاعلامي للحشد الشعبي.

وصرح وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأحد، أن أميركا والغرب يضعون العراقيل أمام متابعة موضوع اغتيال الشهيد قاسم سليماني.

وقال وزير الخارجية الايراني: "طهران أدرجت 60 مسؤولا أميركيا متورطون باغتيال الشهيد سليماني في قائمتها السوداء".

وكشف عبد اللهيان عن طلب للأمريكيين خلال المفاوضات لاحياء الاتفاق النووي، قائلاً: "الأميركيون طلبوا في احدى جولات مفاوضات فيينا اخراج المسؤولين الذين أدرجتهم طهران في قائمتها السوداء من القائمة".

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