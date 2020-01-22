ظريف: اوروبا باعت شرفها وأخلاقها إلى امريكا

وأفادت وكالة مهر للانباء أن وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، قال في تغريدة له على تويتر، "تلك الدول الاوروبية الثلاثة التي أعلنت بقاءها في الإتفاق النووي الأسبوع الماضي، تبيع نفسها من اجل الفرار من الضرائب الجديدة التي فرضها ترامب، وأقول ان هذا العمل سيزيد من طمع ترامب.

وتابع أوروبا وبعد ان باعت شرفها وخسرت مكانتها الاخلاقية، تغرضت لتهديدات جديدة متمثلة بفرض ضرائب على صادراتها إلى أمريكا، والافضل لها أن تفرض حاكميتها وإستقلالها وتحدد موقفها.

والجدير بالذكر انه في يوم الثلاثاء المنصرم أعلن كلاً من "بريطانيا وألمانيا وفرنسا" عن إعمال آلية فض النزاع، وعلى أثر ذلك صرحت صحيفة واشنطن بوست ان هذا الإقدام يعتبر وقوفاً في وجه ترامب وعليه قام بفرض عقوبات على الواردات الاوروبية إلى أمريكا بنسبة 25%. /انتهى/