العميد حاتمي: استهداف قاعدة عين الأسد تم على أعلى المستويات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، قال اليوم الخميس، إن الصفعة القوية التي وجهتها القوات المسلحة الايرانية من خلال استهدافها قاعدة عين الاسد الامريكية، تمت على أعلى المستويات من المواصفات من حيث التوقيت والدقة في الاستهداف الصاروخي.

وأكد أن الرد على أي عدوان يحتاج القوة المناسبة لذلك، واليوم تمتلك الجمهورية الإسلامية كل عناصر القوة الضرورية للرد على أي عدوان، وسوف ترد إيران على أي تهديد بأسلحة دفاعية عالية الدقة".

وتابع العميد حاتمي أنه لطالما كانت الجمهورية الإسلامية على استعداد كامل للتعامل مع أي تهديد محتمل عليها، ويجب أن يكون لدينا مستوى جيدا من الجاهزية للرد على أي عدوان".

وأشار وزير الدفاع إلى تحطم الطائرة الأوكرانية بأنه خطأ بشري غير متعمد، مؤكدا أننا سنعلن جميع تفاصيل الحادثة بأمر من قائد الثورة الإسلامية.