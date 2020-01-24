مقتدى الصدر: سيتم التعامل مع أمريكا كدولة محتلة ومعادية إذا رفضت الخروج من العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أصدر بيانا بشأن التظاهرات المليونية التي خرجت منددة بالوجود الأمريكي في العراق وقال فيه إنه سيتم التعامل مع أمريكا كدولة محتلة ومعادية إذا رفضت الخروج من العراق.

وأكد مقتدى الصدر أنه على الحكومة العراقية حماية البعثات الدبلوماسية والسفارات ومنع الانتهاكات ومحاسبة الفاعلين وسنبذل قصارى جهدنا لعدم التصعيد إلى حرب أخرى مع الأميركيين.

وأضاف أنه إذا لم تخرج القوات الأميركية فهناك إجراءات أخرى منها غلق كافة القواعد الأميركية على الأراضي العراقية، وأن جل ما يهمنا هو سيادة العراق وهذا يتحقق أولاً بخروج كافة القوات الأجنبية الموجودة على ارضه، مؤكدا أنه من الإجراءات الأخرى غلق الأجواء العراقية أمام الطيران الحربي والاستخباراتي للمحتل.

وأوضح الصدر أنه على ترامب أن لا يتعامل في قراراته وخطاباته مع العراق بفوقية واستعلاء وعنجهية وإلا قابلناه بالمثل.