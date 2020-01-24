العراقيون يؤكدون بصوت واحد رفض الوجود الأميركي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني , أعلن أن العراقيين يؤكدون بصوت واحد رفض الوجود الأميركي .



وقال الحسيني في بيانه إنه عندما نتحدث عن سيادة العراق نجد إجماعاً على أن البلاد يجب أن تكون خالية من أي احتلال , مضيفا وحين نصل إلى قضية مبدئية ..الفصائل نجد أنها تشترك في قرار رفض الاحتلال وإنهاء الوجود الأميركي .



وتابع : إذا لم تخرج القوات الأميركية فهناك أساليب أخرى ستكون حاضرة في الميدان , مشيرا الى انه لا يمكن منع العراق من أن يمتلك قراره بنفسه وقد تبين للشعب أن أميركا لديها مآرب أخرى في العراق ".



وأكد أن خيارات الرد حاضرة وهناك جهوزية تامة سواء من الجانب العسكري أو عبر العمل الدبلوماسي , مضيفا ان الوجود الأميركي في العراق غير شرعي ومن حقنا الدفاع عن بلدنا وممارسة كل الخيارات المتاحة".



وأوضح أن الردود حتمية ونتاجها إخراج الأميركيين ليس فقط من العراق بل من المنطقة ".



وأضاف أنه عندما نتحدث عن فساد وعن منظومة هشة فهذا بفعل الوجود الأميركي في العراق.