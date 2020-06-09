"مقتدى الصدر" يدعو الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها المحتلة من كل العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنّ "مقتدى الصدر" قال في بيان له يوم الاثنين نشره على حسابه على "تويتر":" إن الولايات المتحدة تتعامل مع الجميع بتعال وتكبر".

واتّهم رجل الدين العراقي أمريكا بأنها كانت وما زالت تحاول إرضاخ الجميع بآليات وطرق إرهابية كالحروب والقتل والترويع وكيل التهم، ولا يهمها في فرض سيطرتها على العالم سوى ازدياد هيمنتها.

وقال "مقتدى الصدر": "أرى من الضروري بل ومن المتعين على أمريكا أن تغير من نهجها العدائي والاستعلائي مع شعبها أولاً ومع شعوب العالم كلها ثانياً وأن تسحب قواتها المحتلة من كل البلاد وعلى رأسها العراق بنحو يحفظ للشعوب هيبتها وكرامتها، وإلاّ فإن ما أصاب العراق من بلاء عام وخاص ودمار من قبل القوات الأمريكية خلال السنين الماضية سيصبّ عليها، ولقد أعذر من أنذر"./انتهى/