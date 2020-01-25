واحدٌ من كل أربعة أمريكيين يطالب بمحاكمة "ترامب"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن موقع "بيزنس اينسايدر" أجرى عملية إستطلاع رأي أظهرت أن أكثر من ربع الامريكيين يعتقدون أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يستحق المثول أمام محكمة الجنايات الدولية لإرتكابه جريمة حرب بإغتياله الفريق الشهيد قاسم سليماني.

الجدير بالذكر أن ايران سبق وأعلنت أن قضية اغتيال الشهيد قاسم سليماني يجب أن ترفع الى هذه المحكمة.

وشارك الف و83 أمريكيا في عملية استطلاع الرأي لموقع بيزنس اينسايدر، إذ اعتبر 27،4 في المئة منهم أن ترامب يستحق أن يحاكم.

ونفذ الجيش الامريكي في الثالث من يناير لعام 2020 عملية ارهابية في الاراضي العراقية قرب مطار بغداد حيث اغتيل اللواء الشهيد قاسم سليماني والقائد في الحشد الشعبي ابومهدي المهندس الذان لعبا دورا بناءا في محاربة داعش والارهاب وارساء الامن في المنطقة، بزعمهم التخطيط لإستهداف مصالح واشنطن في المنطقة./انتهى/.