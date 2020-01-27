خالد البطش: يجب توحيد الجهود لإسقاط ما يسمى بـ "صفقة ترمب"

وقال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد خالد البطش في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، إنه يجب توحيد الجهود والعمل وفق استراتيجية وطنية جامعة لإسقاط ما يسمى بـ "صفقة ترمب" ، وحماية القدس والمسجد الأقصى المبارك.

ورحبت حركة الجهاد، بدعوة الأخ إسماعيل هنية لعقد لقاء وطني لبناء استراتيجية مواجهة ويضع الاليات اللازمة للعمل على حماية الثوابت وتعزيز صمود شعبنا ومجابهة كل التحديات التي تتهدد حقوقنا وقضيتنا.

ودعت جماهير شعبنا في كل أماكن تواجده للتحرك الواسع ضد المخطط الصهيوأمريكي الخطير، والوقوف بكل قوة وبسالة لإسقاط الصفقة والدفاع عن أرضنا وثوابتنا ومقدساتنا. /انتهى/