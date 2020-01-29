الاحتلال الصهيوني يغلق المسجد الأقصى ويعتقل شابين من داخله

وأفادت مصادر فلسطينية بأن شرطة الاحتلال الصهيوني اعتقلت شابين من صحن قبة الصخرة المشرفة، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح وتكبيلهما، كما اعتدت على المصلين، وأخرجتهم بالقوة من داخل "الأقصى".

المصدر: وكالات