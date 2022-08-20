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٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٢:٢٨ م

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد:

ازدواجية المعايير الألمانية لا تلغي جرائم الاحتلال بحق شعبنا

ازدواجية المعايير الألمانية لا تلغي جرائم الاحتلال بحق شعبنا

دان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي خالد البطش رئيس دائرة العلاقات الوطنية، اليوم السبت 20/8/2022، بشدة قيام الشرطة الألمانية بفتح تحقيق على خلفية تصريحات رئيس السلطة محمود عباس التي تحدث فيها عن المحارق والمجازر التي ارتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني منذ العام 1948.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد البطش، أن موقف الشرطة الألمانية يمثل أحد أوجه ازدواجية المعايير والنفاق والانحياز للاحتلال والتنكر لمعاناة الشعب الفلسطيني الذي يدفع ثمن نتائج الحرب العالمية الثانية في ظل غياب العدالة الدولية .

واعتبر البطش، أن تصريح رئيس السلطة، جزء من الرواية الوطنية الفلسطينية التي يدافع عنها شعبنا في وجه العالم بأسره لكشف جرائم الاحتلال الصهيوني، رافضين بذلك أي مجاملة المانية أو انحياز للاحتلال أو تسوية سياسية معه من قبل هذه الدولة أو تلك على حساب آلام الشعب الفلسطيني ومعاناته وعذاباته اليومية بسبب الارهاب الإسرائيلي الذي فاق في شكله وآثاره كل الأحداث الأخرى.

/انتهى/

رمز الخبر 1926033
https://ar.mehrnews.com/news/1926033/

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