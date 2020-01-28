الوزراة الخارجية على أتم الاستعداد للتعاون مع الجهات المعنية بشأن فيروس كورونا

وافادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الوزراة الخارجية الإيرانية، سيدعباس موسوي قال إن الوزارة على أتم الاستعداد للتعاون مع الجهات المعنية بشأن فيروس كورونا، مؤكدا أن وزير الخارجية قد اقترح في جلسة الحكومة عقد اجتماع يضم الوزراء المعنيين بحضور وزير الصحة ووزير السياحة.

وأكد عباس الموسوي أن الوزارة أبلغت الإجراءات اللازمة فيما يخص التدابير الوقائية للمثليات التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقدمت نصائح للمسافرين والمقيمين في الصين ومن خلال تشكيل مقر للأزمة في سفارة إيران العاصمة الصينية بكين والقنصليات في شانغهاي، تم نشر أرقام اتصال للمواطنين للإيرانيين للحصول على الخدمات والتوجيهات اللازمة.