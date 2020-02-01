القناة 13العبرية: "دولة الإحتلال" فقدت قدرة الردع أمام حماس بغزة

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن "الإعلام الحربي المركزي"، أن القناة ١٣ العبرية نقلت عن احد السؤولين قوله: "دولة الإحتلال" فقدت قدرة الردع أمام حماس بغزة، وسندعو لجلسة طارئة بالكنيست الأسبوع القادم، لمناقشة استمرار سقوط الصواريخ والبالونات المفخخة بالغلاف.

وهاجم رئيس المجلس الإقليمي "شاعر هنيجيف ليفتشاين" حكومة الكيان بقوله، بدلا لكم من الانشغال بفرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية، عليكم أولا فرض السيادة الإسرائيلية على غلاف غزة.

وفي هذا الصدد أفاد المراسل العسكري في موقع "والاه" العبري "أمير بوخبوط" أن: ما يحدث في غلاف غزة جنون، اليوم ليس كأي يوم، هناك فقدان للوعي ماذا يحدث لا أحد يعلم يبدو أن السنوار يدير المعركة بذكاء/ الحكومة مشغولة "بصفقة القرن" وغور الأردن وضم مستوطنات الضفة ونسو مستوطنات غلاف غزة.

ومن جانبه صرح المراسل العسكري لـ القناة ١٣ العبرية "ألموغ بوكير"، صاروخ واحد سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات، وصاروخ آخر سقط داخل حدود القطاع على حد زعمه.

إلى هذا وفد دوت صافرات الإنذا مساء أمس ،الجمعة، في مستوطنات غلاف غزة، بفعل صواريخ المقاومة بغزة. /انتهى/