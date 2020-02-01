الحشد الشعبي يتصدى لهجوم "داعشي" غربي الأنبار

وقال نصر الله في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "قوات اللواء 18 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لهجوم شنه عناصر فلول تنظيم "داعش" الارهابي ضمن قاطع مسؤولية اللواء في منطقة (صواب) باتجاه منطقة (الحلكوم) جنوب قضاء القائم".
وأضاف، أن "عملية التصدي للهجوم استمرت لفترة من الزمن قبل ان يتم دحر القوة الإرهابية المهاجمة"، مؤكدا أن "قوات الحشد الشعبي ستكون دائما بالمرصاد لأي قوة من الدواعش اينما تواجدت في اي قاطع من قواطع العمليات". /انتهى/
أعلن نائب قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي أحمد نصرالله،عن تصدي قوات اللواء 18 في الحشد الشعبي لهجوم شنه عناصر فلول تنظيم "داعش" الارهابي غربي المحافظة.
وقال نصر الله في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "قوات اللواء 18 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لهجوم شنه عناصر فلول تنظيم "داعش" الارهابي ضمن قاطع مسؤولية اللواء في منطقة (صواب) باتجاه منطقة (الحلكوم) جنوب قضاء القائم".
رمز الخبر 1901747
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