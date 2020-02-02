رئيس مكتب رئيس الجمهورية: إقبال الشعب على صناديق الاقتراع يحبط مؤامرة الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مكتب رئيس الجمهورية، محمود واعظي قال إن بلدينا يمر بمرحلة حساسة وصعبة بسبب القضايا الإقليمية والضغوط الأمريكية على الشعب الإيران، وإن هذه الظروف تحتم علينا أن نتمسك بمبادئ الثورة ونقاوم الأعداء لاجتياز هذه المرحلة.

وأشار واعظي إلى انتخابات مجلس الشورى الإسلامي والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة التي ستجري بالتزامن معا يوم 21 فبراير، واصفا مشاركة الجميع في هذه الانتخابات بالأمر المهم والحساس، لأنه من خلال المشاركة الواسعة سنكون قادرين على إحباط المؤمرات والضغوطات التي يخطط لها الأعداء.