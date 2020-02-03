العميد حيدري: التمسك بالولاية إحدى ركائز قيادة الجيش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد كيومرث حيدري القى كلمة اليوم أمام مجموعة من جنود معسكر 01 التابع للقوة البرية، أكد فيها: أن لقيادة هذه القوة ثلاثة مبادئ اساسية وهي التمسك بالولاية والإلتزام بالعدالة والجدارة.

وقال حيدري: تم اتخاذ إجراءات محددة حتى لا يبتعد الجنود في هذا المركز عن اختصاصاتهم الدراسية، وبعد انهاء المرحلة التعليمية سوف يتم توظيفهم في مجالات ذات صلة بدراستهم، كي يكسبوا تجارب فيها.

ويذكر أن نائب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة العميد محمدرضا قرايي آشتياني حضر في معسكر 01 التابع للقوة البرية التابعة للجيش لتفقد هذا المركز والاطلاع على النمط التدريبي والتعليمي فيه./انتهى/.