القوة البرية للجيش تدعم النخب العلمية والثقافية والرياضية

وكالة مهر للأنباء، وأفادتانه قال قائد القوات البرية للجيش العميد كيومرث حيدري خلال حضوره في بيت ساجده بيوست من النخب العلمية والثقافية في مدينة زاهدان، إن النخبة بلا شك تواجه تحديات في تحقيق أهدافها، والتغلب على هذه التحديات ممكن بمواهبهم وقدراتهم.

وأشار العميد حيدري إلى أن العلم والمعرفة من أهم المكونات في تحسين الجاهزية القتالية والقدرة الدفاعية للقوات المسلحة: لهذا القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تدعم جميع النخب العلمية والثقافية والفنية في القوات المسلحة على جميع المستويات.

واضاف العميد حيدري ان ساجده بيوست، العضوة المختارة في المنتخب الوطني في التايكوندو، هي الأفضل في العفة والحجاب في محافظة سيستان وبلوشستان، وهي من بين أفضل المواهب العلمية في البلاد.

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