العميد حيدري: القوات الجوية حصلت على التكنولوجيا اللازمة لإنتاج جميع أنواع أنظمة المسيرات بالكامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد كيومرث حيدري، خلال زيارة لوحدات الطائرات بدون طيار التابعة لمقر ولي العصر (عج) ومجموعة الدفاع الجوي 99 التابعة للقوات البرية للجيش، بحضور قادة ومسؤولين وموظفين في هذه الوحدات: تمكنت المجموعة 99 للدفاع الجوي خلال هذه السنوات من حماية المرافق الحساسة والحيوية في البلاد.

وتعبيراً عن الأهمية الاستراتيجية لقوات الدفاع الجوي التابعة للقوات البرية للجيش، في توفير وتحسين أمن سماء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد: في جميع التدريبات والعمليات والتمارين من الواضح أن هذه الوحدة تمكنت من تنفيذ جميع العمليات الموكلة إليها بطريقة مرغوبة وكفؤة واستجابت بأفضل طريقة للاحتياجات باستخدام أحدث المعدات واستخدام أكفأ الأنظمة.

كما اعتبر العميد حيدري تطوير قوة الطائرات بدون طيار على مستوى القوات البرية للجيش أمرا هاما وضروريا وأشار إلى ضرورة الاستخدام الأمثل لهذه القوة، وقال: في مجال الطائرات بدون طيار، تتمتع القوات البرية للجيش بخبرة كبيرة وقد تمكنت هذه القوة من تحقيق تكنولوجيا تصنيع جميع أنواع المعدات والأنظمة بالكامل، والتفوق في أداء جميع أنواع المهام الاستطلاعية والقتالية والعملياتية والتدميرية، في مختلف المجالات والمقاييس.

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