مجتهد شبستري: محاولات العدو لزعزعة الإنتخابات سوف تنقلب عليهم

وأفادت وكالة مهر للانباء ان عضو مجلس خبراء القيادة "جواد مجتهد شبستري" قال خلال حديث لوكالة مهر فيما يتعلق بسؤال عن نظرته بشأن عملية الإنتخابات الخادية عشر لمجلس الشورى الإسلامي في ظل الهالة الإعلامية الامريكية، قائلاً: " أثبتت التجربة ان أمريكا وأعداء إيران كلما حاولوا زعزعة الإنتخابات وحث الناس على عدم المشاركة، كانت النتيجة عكسية عليهم وعليه فإن نسبة مشاركة الناس سوف تزداد.

وأضاف "شبستري"، أن حضور المشيعيين المهيب في جنازة الشهيد الفريق "قاسم سليماني" رد مناسب على أمريكا وأياديها في محاولتهم منع الناس من الإنتخابات.

وأضاف "عضو مجلس خبراء القيادة" ان الحضور الواسع للشعب في العملية الإنتخابية وأيضاَ في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية "22بهمن" (11فبراير 1979) له تأثير قوي في المسائل الدولية، ويرسل رسالة للأعداء مفادها ان الشعب "داعم ومؤيد للجمهورية الاسلامية".

وختم "شبستري"، العدو يعلم تمام العلم مدى قدرة إيران ودعم الشعب وتأييده للنظام الاسلامي وقائد الثورة الإسلامية، ويحاول أن يتغابى ويتجاهل تلك الحقائق، وإن شاء الله تعالى سيثبت الشعب الإيراني في مسيرات ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية هذا الموقف وسيفهم العدو أن الشعب الإيراني يدعم و يحمي الحكومته، وانهم لازالوا عند وعودهم ولازالوا يتمسكون بمبادئ الإمام الخميني "ره" وانهم سوف يستمرون على هذا الطريق حتى النهاية. /انتهى/