تركيا: للتدخل الأجنبي في الشؤون الإيرانية عواقب وخيمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذر المتحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا من أن أي هجوم عسكري أمريكي على إيران ستكون له "عواقب وخيمة"، مؤكداً أن تركيا تتوقع "مفاوضات بناءة".

وقال عمر تشيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، في خطاب ألقاه مساء الأحد: "سيترتب على التدخل الأجنبي في الشؤون الإيرانية عواقب وخيمة، وستكون للهجمات العسكرية على قادة البلاد ومؤسساتها عواقب أشد خطورة".

وصرح متحدث باسم حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع قناة CNN Turk الإخبارية: "تضطلع تركيا بدور الوسيط الموثوق به في أي جهود دبلوماسية محتملة".

