قادة القوة الجوية في الجيش الايراني يجدّدون ميثاقهم مع الإمام الخميني (ره)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه على أعتاب اليوم الوطني للقوى الجوية التابعة للجيش الإيراني (8 فبراير) وايضا ذكرى إنتصار الثورة الاسلامية (11 فبراير)، أجرى اليوم الأربعاء مجموعة من القادة والمسؤولين الكبار في هذه القوة بما فيهم قائد هذه القوة العميد عزيز نصير زاده ورئيس الدائرة العقائدية والسياسية حجة الاسلام قاضي، ومساعد الشؤون التنسيقية مهدي هاديان وغيرهم من المسؤولين زيارة لمرقد الإمام الخميني (ره) لتجديد مثاقهم مع مبادئ مؤسس الجمهورية الاسلامية./انتهى/.