العميد واحدي: القوة الجوّية وسام شرف للقوات المُسلّحة الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وخلال حضور العميد الطيار حميد واحدي المراسم الصباحية في مقر قيادة القوة الجوية، تم تكريم شهداء الثورة الإسلامية والتهنئة بمناسبة ايام الله ذكرى انتصار الثورة الاسلامية والاحتفال بيوم 8 فبراير /شباط يوم القوة الجوية.

وأشار المسؤول الإيراني الى بطولات القوة الجوية للجيش ودورها بعد الثورة الاسلامية، قائلاً: لطالما كانت القوة الجوية كقوة رائدة، ومازالت في الطليعة بحيث ان القوة الجوية التي قامت بدور حاسم في تاريخ الثورة الإسلامية، تعتبر دائمًا وسام شرف للقوات المسلحة.

وتابع قائد القوة الجوية بالجيش الايراني: هذا التكريم بدأ منذ بداية الثورة مع البيعة الأولى لكوادر القوة الجوية مع الامام الراحل، واستمر مع اول رد صاعق على جيش البعث العراقي المعتدي ، وفي غضون ذلك حافظ على موقعه بإطلاق منظمة الاكتفاء الذاتي.

وأعرب قائد القوة الجوية عن تقديره لجهود منتسبي هذه القوة على مدار الساعة خلال العام الجاري وخاطبهم قائلاً: إن جهودكم الدؤوبة جعل هذه القوة الإلهية تفتخر بها على الدوام ، وقد أدى هذا الجهد الكبير إلى زيادة انتاج قطع الغيار الرئيسية بنسبة 11٪ وزيادة القدرة التشغيلية، كما تم تأهيل 29 طائرة حربية، وهي نتيجة جهود المتخصصين والشباب المقتدرين بالقوة الجوية.

وعن توصيات قائد الثورة الإسلامية فيما يتعلق بواجب جهاد التبيين، قال المسؤول الإيراني: اليوم ، أعداء النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، المعتمدين على الإمبراطورية الإعلامية، يحاولون تحقيق مآربهم التي يتمثل هدفها الأساسي في اثارة الفرقة والانقسام في المجتمع الإيراني، وتستهدف أسس إيران والشعب الايراني، لذا فإن جهاد التبيين هو العامل الذي يمكن أن يكون بمثابة الوسيلة الفعالة لمواجهة هذه الهجمات ، ولا يمكن تحقيق هذا التبيين إلا من خلال مسؤولية جميع أفراد المجتمع.

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