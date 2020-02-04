ظريف: اقتراح قائد الثورة هو الحل الأمثل لتسوية القضية الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اعتبر أن اقتراح سماحة قائد الثورة الإسلامية حول فلسطين هو أكثر الحلول منطقية وعملية لتسوية القضية الفلسطينية وصرح، ان أبسط حل هو سماع أصوات جميع الفلسطينيين سواء المسلمين، أواليهود، أوالمسيحيين في اطار عملية ديمقراطية تحدد مستقبل فلسطين.

وفي تصريح على هامش مراسم تدشين رابطة الدبلوماسية العلمية الإيرانية مساء اليوم الثلاثاء، أضاف ظريف حول سؤال بشأن انسحاب الأوروبيين عن المادة 36 من عدمه، وكذلك زيارة منسق السياسية الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الى إيران أضاف، انه بعث برسالة تفصيلية في 14 صفحة الى مسؤول السياسة الخارجية الجديد للاتحاد الأوروبي السيد بوريل، قبل زيارته الى إيران، شرح خلالها مطالب إيران وتابع، ان من وجهة نظر إيران، أوروبا ليست في وضع يمكنها من التصرف بناءً على مزاعمها بموجب المادة 36، لأن الجمهورية الاسلامية الإيرانية قامت بطرح هذه المادة بعد انسحاب أميركا، وفي مواجهة انتهاكات أميركا وأوروبا على حد سواء.