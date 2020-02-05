جنتي: لجنة الاشراف على سلوكيات النواب داخل البرلمان غير ناجعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمين مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي القى كلمة في اجتماع المجلس الذي عقد اليوم الأربعاء، حيث اكد أن المجلس المذكور لم يأل جهدا لتقييم المرشحين لإنتخابات مجلس الشورى الاسلامي وتطبيق مؤهلاتهم مع قانون الانتخابات لمنحهم الأهلية للمشاركة، واذا دخل من لا يحظى بالأهلية اللازمة الى البرلمان لا يمكن فعل أي شيء، وآلية "الإشراف الذاتي" في داخل المجلس التي تشرف على سلوكيات النواب، لم تجدي بأي نفع.

وقال جنتي: خلال الاعوام السابقة شارك الناس في الانتخابات نظرا لثقتهم بالمؤسسات المعنية ومجلس صيانة الدستور وايمانهم بنزاهة الانتخابات، ومن المهم للغاية ألّا تتزعزع هذه الثقة، وذلك يحتاج الى اشراف وتقييم صحيح لأهلية المرشحين.

ودعا جنتي المسؤولين والمعنيين بالانتخابات أن يلتزموا بالحيادية والدقة في تطبيق القوانين الخاصة بالانتخابات، كي تتهيأ الارضية اللازمة للمشاركة الشعبية الواسعة، وتجنب اثارة المشاكل ./انتهى/