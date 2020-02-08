ترامب يلمح إلى إقالة مسؤول بمجلس الأمن القومي شهد ضده في الكونغرس

وقال ترامب، الجمعة، إنه سيحتفظ بكبير موظفيه في البيت الأبيض ميك مولفاني، لكنه سيتخذ قرارا في المستقبل بخصوص فيندمان، الذي يشغل منصبا في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وكانت وكالة أنباء "بلومبرغ" لفتت إلى أن البيت الأبيض، يعتزم أن يصور أي عملية لتطهير الداخل باعتبارها تقليصا لعدد العاملين ضمن فريق مجلس الأمن القومي، وليس من قبيل الانتقام.

وكان فيندمان أحد أهم الشهود الديمقراطيين في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي، وهو من حذر من خطر المكالمة التي أجراها ترامب في 25 يوليو مع نظيره الأوكراني.

ووفق "بلومبرغ" فإن بعض المسؤولين الذين ستتم إقالتهم من مجلس الأمن القومي سيجري تعيينهم في مناصب أخرى، حيث ينظر إليهم باعتبارهم غير أوفياء للرئيس.