أُهنئ الشعب اللبناني على تشكيل الحكومة/ مُستمرون في الدعم حتى كسر الحصار

أكد وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" أن إيران ستستمر في دعم لبنان بقوله: "سنقف إلى جانب الشعب اللبناني بكل قوتنا لكسر العقوبات اللبنانية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية صرّح، صباح اليوم الخميس، لدى وصوله بيروت: "بادئ ذي بدء ، أهنئ شعب لبنان العظيم والصامد على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة".

وقال "أنا مع زملائي في بيروت لأعلن بصوت عالٍ أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل دعمها للبنان".

وقال "سنقف إلى جانب اللبنانيين بكل قوتنا لكسر الحصار الجائر على".

وأضاف أمير عبد اللهيان: "نحن على ثقة من أن الشعب اللبناني سيعبر هذه المرحلة الصعبة مُنتصراً كما في الماضي".

ويجري وزير الخارجية الايراني زيارة لبيروت لتقديم التهاني بمناسبة بدء مهام الحكومة اللبنانية الجديدة، واجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في هذا لبنان.

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