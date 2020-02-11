الثورة الإسلامية مبنية على الإنتخابات..الشعب اختار الإستقلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "حسن روحاني" اعتبر أن النشاركة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة رد قوي على الضغوط الاميركية واغتيال الشهيد سليماني وتضييع حقوق الفلسطينيين.

وأكد أن مشاركة الشعب الايراني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية تعد أفضل رد على البيت الابيض والظالمين

وغبر روحاني عن المشاركة الواسعة للشعب في مسيرات ذكرى انتصار الثورة بانها تأكيد على اهتمامهم بحريتهم واستقلالهم.

وأكد "رئيس الجمهورية"، "شعبنا اختار الإمام الخميني (ره) والإستقلال وحكومته الشعبية"، مضيفاً، "ثورتنا الاسلامية بمجملها كانت استفتاء للشعب الايراني فالثورة السلامية كانت مبنية على الاستفتاء والانتخابات كانت ثمرتها، تلك الإنتخابات التي قامت بعد اغلاق باب الانتخابات امام الشعب وهنا تكمن مشكلة أمريكا مع شعبنا كونه اختار الإستفتاء، وتسعى أمريكا اليوم إلى إعادتنا إلى ما قبل 41عام لكن شعبنا يرفض ذلك و ثورتنا تركت اثرها على المنطقة والعالم الاسلامي وعلى كل العالم.

وفيما يتعلق بمفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني (ره) قال "روحاني": " الامام الخميني نفذ كل ما قاله للشعب في جنة الزهراء" مضيفاً أن الامام الخميني قال في فبراير 57 لسنا معارضين للعصرنة وانما نعارض الفساد.

وأشار "رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية" إلى فضل الشهيد "قاسم سليماني" قائلاً: "الشهيد سليماني كان رجل السلام ورجل الحرب التي تفضي الى سلام وكان قائدا في ساحات الوغى وكان دبلوماسيا، وكان يسعى للاستقرار في سورية والعراق ولبنان، فبعد أن قامت الإدارة الامريكية باغتيال القائد" سليماني" طلب الشعب من قواتنا المسلحة الثأر للشهيد سليماني فلبت طلبه.

وعن المكر الامريكي صرح الرئيس "حسن روحامني": واشنطن تريد شعبا ايرانيا خاضعا ومنهوب الثروات، وكانوا يطمحون ويقولون انه اذا استمرت اجراءات الحظر 3 اشهر سيضطرون الإيرانييون للبحث عن الغذاء والدواء، وأكد، ما ترتكبه اميركا يعود وباله على شعبها

وتابع، على الرغم من كل ضغوط اميركا لا زلنا نقف على اقدامنا، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني قاوم وصمد وله اليوم نجاحات في كل المجالا.

وأشار رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى بعض الإجازات الإيرانية قائلاً:

_ قدراتنا العسكرية اليوم اقوى مقارنة بالعام الماضي

_ قبل الثورة كنا نستورد 95% من احتياجاتنا العسكرية لكننا اليوم ننتج كل ما

_ ايران اليوم تنتج 126 مليون طنا من المواد الغذائية

_ ايران تنتج 110 مليون ليتر من البنزين يوميا وتصدر قسما منه

_ خلال شهر سنتمكن من انتاج الف مليون متر مكعب من الغاز يوميا

وخاطب "روحاني" الشعب الإيراني قائلاً: لننتقد بلا انفعال ولا خصام مع صناديق الاقتراع، مؤكداً أن الانتخابات تحقق الأمن الوطني والصمود بوجه الاعداء.

وختم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقوله: " لن نستسلم وسنجبر الاعداء على الاستسلام لشعبنا. /انتهى/