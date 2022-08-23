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٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٥:٤٤ م

حماس:

دماء شهدائنا لن تذهب هدراً وستكون وقوداً لانتفاضة شعبنا

دماء شهدائنا لن تذهب هدراً وستكون وقوداً لانتفاضة شعبنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنَّ دماءَ الشهيد محمد عرايشي ورفاقه الشهداء إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين طه، وكل شهداء شعبنا، لن تذهب هدرًا، وستكون وقوداً لانتفاضة شعبنا وثورته المتواصلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نعت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إلى جماهير شعبنا وأمَّتنا العربية والإسلامية، الشهيد الشاب محمد مرزوق عرايشي (24 عامًا)، الذي استشهد فجر اليوم، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، خلال مجزرة نابلس قبل أسبوعين.

وقالت الحركة إنَّنا إذ نعزّي ذوي الشهيد عرايشي، وإخوانه ومحبّيه، لنؤكّد أنَّ شعبنا سيواصل طريق الوفاء والتمسّك بعهد الشهداء.

ودعت شبابنا الثائرين في عموم الضفة وفي مدينة القدس المحتلة إلى تصعيد العمل المقاوم بكل الوسائل، حتى وضع حدٍّ لجرائم الاحتلال، وانتزاع الحقوق وتحرير الأرض والمقدسات./انتهى/

رمز الخبر 1926106
https://ar.mehrnews.com/news/1926106/

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