قائد الحرس الثوري: الشعب الايراني أثبت انه سوف لا يتوقف عن المضي على نهج الثورة

تصريحات اللواء سلامي هذه، جاءت اليوم الاربعاء خلال مراسم ازاحة الستار عن كتابين (حول الثورة الاسلامية والحرس الثوري) في جامعة الامام الحسين (عليه السلام) التابعة للحرس بطهران.

واضاف : انه وفقا لتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية، ان مسار السعادة في مجتمعنا قائم على تعاظم اقتدارنا وقوتنا، وبما يلزم تعزيز الطاقات الذاتية والمستوى المعرفي والتقني في البلاد.

واكد اللواء سلامي، ان جامعة الامام الحسين (ع) يجب ان تحمل راية تقدم وازدهار الحضارة الاسلامية الى جانب بلوغ قمم التقدم العلمي والتقني على صعيد العالم.

وقال القائد العام للحرس الثوري : ان ايران الاسلامية وبفضل الباري تعالى ورغم كافة المؤامرات والممارسات الشيطانية من جانب الاعداء، بلغت اعلى مستويات الكرامة والشموخ والاقتدار والتقدم؛ كما ان شعبنا الابي اظهر من خلال حضوره الملحمي في مسيرات 22 بهمن انه يواصل بحزم وقوة السير على نهج الثورة الاسلامية، وان الدين الاسلامي المبين والقيادة الحكيمة افضل رصيد لدينا في سياق تحقيق هذه الانجازات./انتهى/