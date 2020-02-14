إيران تفنّد مزاعم الأميركيين بشأن إرسال أسلحة إلى اليمن

وتعليقا على تصريحات المسؤولين الاميركيين حول توقيف شحنة اسلحة مرسلة الى اليمن ومزاعم ارتباط ذلك بالجمهورية الاسلامية الايرانية ، كتب تخت روانجي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة: ان حرب بث الاكاذيب من قبل اميركا ضد ايران مازالت مستمرة.

واضاف: انه ما عدا المزاعم الفارغة المبنية على توقيف شحنة اسلحة ايرانية الى اليمن، تقوم الولايات المتحدة باستغلال تقرير منظمة الامم المتحدة للقول بان ايران هي المسؤولة عن الهجوم على المنشآت النفطية السعودية.

وتابع مندوب ايران في المتحدة: في الواقع، ان هذا التقرير لا يتضمن اي اشارة الى مسؤولية ايران.