موسوي: سيكون صعبا للغاية عودة الشركات الاجنبية التي غادرت البلاد خلال السنوات والاشهر الاخيرة

ونشر عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الايرانية مساء يوم الخميس صورا عن قيام شركة سامسونغ بجمع لوحات شركاتها على صفحته في تويتر وكتب يقول ان ذاكرة الايرانيين لاتنسى الاصدقاء في الايام الصعبة ولكن على بعض الشركات الاجنبية التي غادرت ايران خلال السنوات والاشهر الاخيرة عبر قبولها الغطرسة الاميركية فحسب ان تعلم بان العودة الى السوق الايرانية سيكون صعبا للغاية مشيرا الى ان قانون التجارة يقول ان الحفاظ على السوق اصعب من الدخول اليه.

يذكر ان شركتي ال جي وسامسونغ الكوريتين الجنوبيتي بادرتا عقب الحظر الاميركي على ايران الى قطع تعاونها مع ايران خلال الاشهر الاخيرة وقامت بجمع لوحاتها من داخل المدن الايرانية./انتهى/