عقد ثاني مؤتمر خاص بشؤون المرأة في ايران بحضور الرئيس روحاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ثاني مؤتمر للجنة الوطنية الخاصة بشؤون المرأة والاسرة في ايران يعقد اليوم بمناسبة ذكرى مولود السيدة فاطمة الزهراء (س)، بمشاركة رئيس الجمهورية حسن روحاني ووزراء العلوم والقضاء والرياضة والعمل وايضا مساعدة رئاسة الجمهورية لشؤون المرأة، بهدف دراسة المؤشرات الخاصة بالاسرة والمجتمع.

وبالتزامن مع هذا الحدث سيقام اجتماع "السيدات الايرانيات"، حيث سيلقي حسن روحاني كلمة أمام حشد من السيدات المميزات والناشطات في ايران.

وسيتم ازاحة الستار عن 34 كتاب خاص بشؤون المراة والاسرة والمجتمع وايضا عن كتابي "بكين +25" و"مؤشرات الجنسين".

وأيضا سيقام معرض خاص بإنجازات المرأة من مختلف المدن الايرانية ومعرض لاصدارات معاونية المرأة والاسرة التابعة لمكتب رئاسة الجمهورية./انتهى/.