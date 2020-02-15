ظريف يلتقى بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف التقى اليوم السبت على هامش مؤتمر ميونخ الامني مع اعضاء لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي وأجريا الحديث حول الاهتمامات المشتركة.

وترأس الجانب الاوروبي المفوض الاعلى السابق لشؤون السياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا.

ويذكر أن ظريف اجتمع أمس على هامش مؤتمر ميونخ مع وزراء خارجية سلطنة عمان وكرواتيا والصين وفنلندا والتشيك ورئيس وزراء ووزير الخارجية الكنديين واعضاء منظمة الشيوخ العالمية (كبار المسؤولين السابقين في الامم المتحدة) وتحدث معهم.

ويذكر ان النسخة الـ56 من مؤتمر ميونخ الامني انطلق منذ أمس الجمعة ويستمر لغاية ثلاثة ايام./انتهى/.