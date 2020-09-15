"شهر خودرو" يخسر امام شباب الاهلي الاماراتي

وحصل شباب الأهلی علی 3 نقاط حافظ بها علی مرکزه الثالث فی المجموعة الثانیة، فیما بقی رصید شهر خودرو خالیا من النقاط، وسیلتقی الفریقان مجددا یوم الخمیس المقبل، ضمن الجولة الرابعة لأبطال آسیا.

سجل هدف الفوز للفریق الاماراتی حارب عبد الله سهیل، فی الدقیقة 75 من المباراة.

وحاول "شهر خودرو" العودة إلی اللقاء فی الدقائق الأخیرة، ولم یحالفه الحظ حیث تصدت العارضة لرأسیة لاعبه امین قاسمی نجاد فی الوقت بدل الضائع للمباراة، التی انتهت لمصلحة الفریق الإماراتی.

وفی المجموعة ذاتها فاز الهلال السعودی علی باختاکور الاوزبکی 2-1 رافعا رصیده الی 9 نقاط فی صدارة المجموعة فیما تجمد رصید باختاکور عند 6 نقاط فی المرکز الثانی.

وفی المجموعة الاولی فاز الاهلی السعودی علی الشرطة العراقی 1-0 رافعا رصیده الی 6 نقاط فی صدارة المجموعة فیما تجمد رصید الشرطة عند نقطة واحدة فی المرکز الثالث والاخیر فیما یحتل استقلال طهران المرکز الثانی برصید نقطة واحدة ایضا وکان من المفترض ان یلعب مع الوحدة الاماراتی مساء الاثنین ایضا الا ان اللجنة الفرعیة لفیروس کورونا فی دوری أبطال آسیا لمنطقة الغرب، اعتبرت فریق الوحدة منسحبا من البطولة، بعد إخفاقه فی السفر إلی العاصمة القطریة الدوحة.

وتجری مساء الیوم الثلاثاء 4 مباریات اخری ضمن الدور الثالث للبطولة، وهی کالتالی: "الدحیل القطری-الشارقة الاماراتی" و"برسبولیس -التعاون السعودی" ضمن المجموعة الثالثة و"العین الاماراتی –السد القطری" و"سباهان اصفهان –النصر السعودی" ضمن المجموعة الرابعة.

ویتصدر التعاون المجموعة الثالثة برصید 6 نقاط یلیه الدحیل بـ 3 نقاط والشارقة بنقطة واحدة وبرسبولیس بنقطة واحدة ایضا.

فیما یتصدر السد المجموعة الرابعة برصید 4 نقاط ومن ثم النصر 4 نقاط وسباهان اصفهان 3 نقاط والعین بلا رصید.