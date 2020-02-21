ظريف: الشعب لن يسمح لأحد ما في واشنطن ان يتخذ القرار بشأنهم

وأدلى ظريف صباح الیوم الجمعة بصوته في حسينية جماران بطهران في الدقائق الأولی من بدء الإقتراع في الانتخابات البرلمانية للدورة الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.

وقال ظريف على هامش مشاركته في الانتخابات ان الشعب هو الداعم الرئيسي للثورة الاسلامية وباعتباري رئيس الدبلوماسية فالشعب هو الداعم الرئيس لنا.

واضاف: ان الشعب لن يسمح لشخص ما في واشنطن ان يتخذ القرار بشأنهم، شخص يده ملطخة بدماء عظماء امثال الفريق قاسم سليماني، مؤكدا ان الشعب اثبت في استفتاء شعبي خلال مراسم تشيع الشهيد سليماني انه يقف بقوة في وجه الارهاب الدولي والاستكبار.

واكد وزير الخارجية الايراني، ان الانتخابات هي افضل السبل لتعزيز قوة البلاد وهي لطالما كانت هكذا وتجعلنا اكثر قوة وصلابة في الساحة الدولية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في انحاء الجمهورية الاسلامية الايرانية عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.

وتجري الانتخابات البرلمانية في 55 ألف مركز اقتراع ويشرف عليها أكثر من مليون مراقب.

ويحق لاكثر من ـ57 مليون و918 ألف مواطن إيراني المشاركة في الانتخابات التي يتنافس فيها 7148 مرشحا على 290 مقعدا في مجلس الشورى الاسلامي.