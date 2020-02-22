استشهاد اثنين من قوات حرس الحدود بعد اشتباك مع زمرة إرهابية جنوب شرق البلاد

وافاد الموقع الاعلامي للشرطة اليوم السبت ان قوات حرس الحدود في جكيغور (في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران) اطلعت بعد تشديدها اجراءات السيطرة في الشريط الحدودي، على تواجد عدد من الارهابيين المسلحين الذين كانوا قد قد تقدموا نحو الحدود لضرب وحدات حرس الحدود.

واضاف، ان حرس الحدود بادرت على الفور للتصدي للارهابيين باطلاق نيران ثقيلة عليهم مما أرغمهم على التراجع والفرار الى اراضي البلد المقابل (الذي انطلقوا منه) بعد تكبدهم خسائر.

وفي هذا الاشتباك المسلح استشهد اثنان من قوات فوج حرس الحدود في جكيغور./انتهى/