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٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٨:١٢ م

خلال اشتباكات؛

استشهاد احد قوات حرس الحدود جنوب شرقي إيران

استشهاد احد قوات حرس الحدود جنوب شرقي إيران

اعلن قائد قوات حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوجستان، العميد محمد ملاشاهي، استشهاد احد الجنود المنتسبين، خلال اشتباكات اندلعت ظهر اليوم الاربعاء على الحدود الشمالية للمحافظة، بين قوات فوج الحدود التابع لمدينة زابل مع عناصر من المسلحين الاشرار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد قوات حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوجستان، العميد محمد ملاشاهي، اوضح: "ان جندي الواجب "معين قدمياري"، ارتقى شهیدا خلال ادائه واجب الحراسة عن "حدود العزة والشرف الايرانية"، والتصدي للعناصر الشريرة في منقطة الصفر الحدودية للبلاد".

واضاف قائد حرس الحدود الايراني في سيستان وبلوجستان، ان الشهيد الجليل "معين قدمياري"، من اهالي مشهد المقدسة (بمحافظة خراسان الرضوية -شمال شرق).

والجدير بالذكر ان مدينة زابل، هي واحدة من 5 مدن رئيسة في محافظة سيستان وبلوجستان، وتقع على بعد 205 كم من مدينة زاهدان مركز المحافظة.

/انتهى/

رمز الخبر 1928612

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