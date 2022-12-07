استشهاد احد قوات حرس الحدود جنوب شرقي إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد قوات حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوجستان، العميد محمد ملاشاهي، اوضح: "ان جندي الواجب "معين قدمياري"، ارتقى شهیدا خلال ادائه واجب الحراسة عن "حدود العزة والشرف الايرانية"، والتصدي للعناصر الشريرة في منقطة الصفر الحدودية للبلاد".

واضاف قائد حرس الحدود الايراني في سيستان وبلوجستان، ان الشهيد الجليل "معين قدمياري"، من اهالي مشهد المقدسة (بمحافظة خراسان الرضوية -شمال شرق).

والجدير بالذكر ان مدينة زابل، هي واحدة من 5 مدن رئيسة في محافظة سيستان وبلوجستان، وتقع على بعد 205 كم من مدينة زاهدان مركز المحافظة.

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