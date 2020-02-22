الصين: نعمل عن كثب مع ايران لاحتواء فيروس كورونا بالكامل

وقال "جانج شوانغ" في بيان أصدره اليوم السبت على موقع وزارة الخارجية الصينية على الانترنت: نعمل عن كثب مع ايران لاحتواء الفيروس بالكامل.

وأعتبر التعاون مع إيران في مكافحة فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة شعب البلدين، مهم جدا.

وأكد المتحدث الصيني أن بكين وطهران ، تقفان جنبا الى جنب وبحزم في مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف أن الحكومة والشعب الإيرانيين وقفا إلى جانبنا أثناء انتشار كورونا في الصين، وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أول وزير خارجية يدعم الصين ويتعاطف معها في هذا الصدد ، وقدمت إيران مساعدة كبيرة للصين .

كما أعرب عن مواساته لوفاة عدد من الأشخاص في إيران، مقدما تعازيه لأسرهم وللشعب الإيراني.

كما أكد سفير الصين لدى طهران تشانجوا على تعاون البلدين في هذا المنعطف الحرج.

وفي الاحصائيات الاخيرة لوزارة الصحة الوطنية الصينية، ارتفع عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في الصين إلى 76 الفا و268 شخصا.

وإن عدد الأشخاص الذين قضوا نحبهم جراء اصابتهم بهذا الفيروس في الصين، يبلغ الفين و345 ضحية.