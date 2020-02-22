آخر نتائج عملية فرز الأصوات للتشريعيات في طهران وضواحيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللجنة الانتخابية المشرفة على إقامة الانتخابات البرلمانية بنسختها الحادية عشر أعلنت عن النتائج الاولى الرسمية في طهران وضواحيها.

و أحرز المرشحون التالية اسماؤهم (قائمة المبدئيين كاملة) على غالبية الاصوات في مدينة طهران وضواحيها:

1- محمدباقر قالیباف

2- سید مصطفی آقامیرسلیم

3- مرتضی آقا تهراني

4- الیاس نادران

5- سید محسن دهنوي

6- سید محمود نبویان

7- محسن بیرهادي

8- سید احسان خاندوزي

9- ابوالفضل عمویي

10- فاطمة رهبر

11- اقبال شاکري

12- بیجن نوباوه وطن

13- مجتبی توانكر

14- روح الله ایزدخواه

15- احمد نادري

16- زهره الهیان

17- سید نظام الدین موسوي

18- عبدالحسین روح الامیني

19- مهدی شریفیان

20- سید رضا تقوي

21- مالك شریعتی نیاسر

22- سمیه رفیعی

23- سید علی یزدی خواه

24- علی خضریان

25- فاطمه قاسم بور

26- مجتبی رضا خواه

27- رضا تقی بور انوري

28- زهره سادات لاجوردي

29- غلامحسین رضوانی

30- عزت الله اکبری تالار بشتي

31- وحید یامین بور

32- حمید رسایي

33- علي جعفري

34- علي رضا محجوب

35- صادق شهبازي

36- سهیلا جلودار زاده

37- مجيد انصاري

38- مصطفى كواكبيان

39- سيد محمد حسيني

40- سيد محمد آقاميري

وأقيمت انتخابات مجلس الشورى في دورتها الحادية عشرة يوم أمس الجمعة، وبالتزامن مع إجراء الانتخابات النصفية للدورة الخامسة لـ "مجلس خبراء القيادة" الذي يتولى مهمة تعيين القائد في محافظات طهران وخراسان الشمالية وخرسان الرضوية وفارس وقم.

وجرت الانتخابات في 55 ألف مركز اقتراع في إطار 208 دوائر انتخابية في مختلف أنحاء البلاد.

وبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات نحو 58 مليونا، من ضمنهم ما يقرب من 3 ملايين لأول مرة بعد بلوغهم السن القانونية للتصويت وهي 18 عاماً.

وتم تمديد فترة الاقتراع التي كانت حتى الساعة السادسة مساء، عدة مرات، للساعة الثامنة ومن ثم للساعة العاشرة، وكذلك تم التمديد للساعة الحادية عشرة وأخيرا للساعة 11.5 وبعضها للساعة 12 مساء.

وتنافس 7148 مرشحا للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا.