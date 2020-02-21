إغلاق صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية الإيرانية وبدء عملية فرز الأصوات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن انتخابات الدورة 11 لمجلس الشورى الاسلامي انطلقت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة في جميع انحاء البلاد وبالتزامن معها جرت الانتخابات النصفية للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة.

وجرت الانتخابات في 55 الف مركز اقتراع في اطار 208 دوائر انتخابية في مختلف انحاء البلاد.

وبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات نحو 58 مليونا من ضمنهم ما يقرب من 3 ملايين يحق لهم التصويت لاول مرة بعد بلوغهم السن القانونية للتصويت وهي 18 عاما.

وتم تمديد مهلة التصويت مرتين، مرة للساعة الثامنة ومن ثم للساعة العاشرة، وكذلك تم التمديد للساعة الحادية عشرة للدوائر التي كان الناخبون مازالوا متواجدين فيها. /انتهى/