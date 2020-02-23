نسبة المشاركة في التشريعيات تبلغ 42،57%

وأفادت وكالة مهر للانباء أن وزير الداخلية الإيراني "عبد الرضا رحماني فضلي" صرح فيما يتعلق بالإنتخابات التشريعية الحادية عشر ان نسبة المشاركة وصلت إلى 42،57%.

وأشاد "رحماني" بالتعاون الجيد الذي حصل خلال الاقتراع النيابي في دورته الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة وكذلك جهود جميع الاجهزة المعنية بالانتخابات واصفاً إياه بانه ساهم في انجاز هذه الحركة الشعبية الكبيرة.

وفيما يتعلق بمن اعترضوا صال وزير الداخلية، "ان الذين لديهم اعتراض يمكنهم ارسال طلبات اعتراضهم الى اللجان التنفيذية وسيتم النظر بها خلال مدة 7 أيام وبعد سبعة ايام سيبت بها مجلس صيانة الدستور. /انتهى/