إصابة أربعة مواطنين فسطينيين جراء قصف صهيوني استهدفهم في شرق مدينة غزة

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن أربعة مواطنين وصلوا إلى مستشفى الشفاء، دون أن توضح تفاصيل إصاباتهم.

وأعلن جيش الاحتلال أنّ طائراته قصفت مواقع في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إنّ الغارات الإسرائيلية طالت مواقع في شمال وشرق وجنوب القطاع، ما أسفر عن وقوع عدة اصابات.

وعلى الفور دوّت صفارات الانذار في مستوطنات الغلاف التي تعرضت قبل ساعات لأكثر من عشرين صاورخا أطلقتها المقاومة ردا على استشهاد الشاب محمد الناعم برصاص قوات الاحتلال في خانيونس.

وفي تطور لاحق أعلنت تل أبيب تعطيل الدراسة في مستوطنات غلاف غزة.