منتخب ايران للمبارزة يتاهل لاولمبياد طوكيو 2020

ونظرا لحلول المنتخب الوطني الايراني في المركز الخامس في بطولة العالم في بولندا وحصوله على 32 نقطة وفوزه على منافسيه الاسيويين ، فقد تمكن من حجز بطاقة التاهل الى اولمبياد 2020 بصفته الفريق الاول آسيويا.

وتعد هذه المرة الاولى التي يتاهل فيها المنتخب الوطني الايراني الى الاولمبياد في لعبة سلاح السيف.

ومثّل المنتخب الوطني الايراني في بطولة العالم كل من المبارز "مجتبى عابديني" و"علي باكدامن" و"محمد رهبري" و"محمد فتوحي".

وهنالك مرحلتان امام المنتخب الوطني الايراني في منافسات بطولة العالم الا ان نتائجها لن تؤثر على تصنيفه وتاهله الى الاولمبياد.