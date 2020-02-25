خلال الأسابيع المقبلة سنشهد انخفاضاً في عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس منظمة الدفاع المدني العميد "غلام رضا جلالي" أشار الى ان السيطرة ومكافحة الوباء الناجم عن فيروس كورونا تتم من خلال بعدين الا وهما الواقع الميداني والرأي العام، مؤكداً انه لحسن الحظ، كان هناك عزم وطني وتنسيق كبير على أعلى مستويات الإدارة في البلاد، مما أدى إلى احتواء نسبي لتفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتابع قائلاً: هذا الاحتواء يعني اننا سنشهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا في البلاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة. مؤكداً على جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام عدم الابتلاء بالمغالاة التي يروج لها الأعداء وتخويف الناس وتهويل العرضة للإصابة بفيروس كورونا. /انتهى/