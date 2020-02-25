الكيان الصهيوني" يرحل أكثر من 400 سائح كوري جنوبي خوفا من انتشار "كورونا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "RT" أنه وصل أكثر من 200 سائح كوري جنوبي إلى بلادهم بعدما قامت السلطات في دولة الإحتلال على ترحيلهم، صباح اليوم الثلاثاء، خوفا من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وغادرت طائرة ، أمس الاثنين، مطار بن غوريون في فلسطين المحتلة متوجهة إلى كوريا الجنوبية وعلى متنها 196 سائحا كوريا جنوبيا.

وقررت السلطات في الكيان الغاصب مؤخرا منع دخول سياح قادمين من كوريا الجنوبية كجزء من إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا".

كما منعت سلطات الإحتلال السبت الماضي، دخول نحو 130 كوريا جنوبيا، وصلوا إلى تل أبيب على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية، لكنهم لم ينزلوا من الطائرة، وعادوا إلى وطنهم.

هذا وأعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، صباح اليوم الثلاثاء، عن 60 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ما يرفع حصيلة الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 893 حالة.

واقد اعلنت السلطان في الكيان الصهيوني إلى إرتفاع الإصابات بكورونا إلى شخصين على حد زعمهم. /انتهى/