العميد جلالي: ايران أحبطت مؤامرات الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان العميد جلالي صرّح بأن ايران تمتلك بنى تحتية قوية لتصدي الهجمات السيبرانية مفنداً الادعاءات الامريكية بشأن الهجوم المزعوم ضد البنى التحتيتة الايرانية.

وفي معرض رده على سؤال حول مكانة ايران وقدراتها في مواجهة التهديدات السيبرانية اوضح جلالي ان ايران معرضة لانواع التهديدات في المنطقة ومهمة منظمة الدفاع المدني هي التعامل مع هذه التهديدات.

واشار الى حالات من المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة في مختلف الاصعدة العسكرية والامنية والسيبرانية فضلا عن الحرب الاقتصادية التي شنتها واشنطن ضد طهران.

واضاف رئيس منظمة الدفاع المدني ان العدو يبذل قصارى جهده لتحقيق مآربها في الاصعدة المذكروة آنفا لكن اذا اردنا تقييم موقع و مكانة ايران في مواجهة هذه التهديدات علينا النظر الى مدى تأثير محاولات الاعداء في اوضاع ايران .. متسائلاً: هل تواجه ايران مشاكل عسكرية والجواب هو كلا وهل تواجه ايران أزمة امنية والجواب كلا وهل لدينا خلل وضعف في المجال السيبراني والجواب هو كلا... وعلى الصعيد الاقتصادي ايران تجاوزت مرحلة التوازن ووصلت الى مرحلة خلق فرص اقتصادية.

ووفقاً لوكالة مهر نوه جلالي بأن البلد لا يشهد انقسامات سياسية على الصعيد الداخلي وعلى العكس من ذلك فقد أدت التهديدات الخارجية الى تعزيز الوحدة واللحمة الوطنية خاصة في مجال المقاومة والذود عن حياض الوطن.

واعتبر ان هذه التطورات تؤكد نجاح الجمهورية الاسلامية في احباط المؤمرات التي يحيكها الاعداء وتمكنت من فرض قوتها الردعية على الاعداء./انتهى/



