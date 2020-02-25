ضبط 3.5 مليون كمامة محتكرة في طهران

وأفادت وكالة مهر للانباء أن مدير عام مؤسسة التعزيرات الایرانية المعنية بمكافحة المخالفات التجارية والاقتصادية والصحية "محمد علي اسفناني" أوضح في تصريح اليوم الثلاثاء، بانه وبالتعاون مع جهاز أمن الحرس الثوري تم كشف مستودع يضم 3 ملايين كمامة محتكرة، حيث تم تسليم المضبوطات لجامعة العلوم الطبية لتوزيعها على المستشفيات، بجانب ضبط مستودع آخر يضم 500 الف كمامة. /انتهى/