المتحدث باسم الحكومة: الانجازات المتصلة بمواجهة فيروس كورونا ستزداد في الأسابيع المقبلة

واشار ربيعي الى اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا صباح يوم الجمعة وقال ان الانجازات على صعيد التصدي لكورونا ستزداد خلال الاسابيع المقبلة مشيرا الى ان جهود القوات المسلحة قادت الى انتاج عدة تشخيص كورونا بشكل قطعي وان معهد باستور بدوره ايد هذه العدة المنتجة وطنيا بعد اجراء اختبارات عليها ومقارنتها بالنظائر الاجنبية .

وتابع ربيعي انه تم اليوم اتخاذ القرارات اللازمة لتوفير اسرة ومستشفيات ميدانية في المناطق المعرضة لتفشي فايروس كورونا.

واشار المتحدث باسم الحكومة الى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا من اجل تعقيم بعض المدن وقال ان وزارة الدفاع ستقوم بهذا العمل وسيجري تعقيم اجزاء من محافظات طهران وقم وجيلان .

وقال انه هناك شحة في الكمامات رغم اتخاذ قرارات عدة في هذا المجال واضاف انه ونظرا للاحصاءات الموجودة فان هناك مقدار كافي من الكمامات في البلاد وقد جرى توزيع الكمامات في قم مجانا وتجري المساعي لتوزيعها مجانا في باقي المدن.

وحول انتاج الكحول الطبي في البلاد قال ربعي انه تم تسوية مشاكل معامل انتاج الكحول الطبي قبل اسبوع كما تم اضافة عدة خطوط لانتاج الكحول .