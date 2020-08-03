ايران من اكثر الدول نجاحا في مكافحة فيروس كورونا في العالم

وقال جان بابائي في تصريح له الاحد خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا في محافظة ايلام غرب ايران، انه ورغم المشاكل الاقتصادية واجراءات الحظر الظالم فقد تمت ادارة مرض كورونا في ظل التوجيهات السديدة لسماحة قائد الثورة الاسلامية وادارة رئيس الجمهورية والحكومة والانعقاد المستمر والمنتظم للجنة الوطنية لمكافحة كورونا وجهود المسؤولين وجهاد الكوادر الطبية والصحية وتعاون المواطنين.

واكّد على ان الهدف الاساس للمسؤولين الايرانيين وخاصة وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا هو خفض الاصابات والوفيات الناجمة عن وباء كورونا والحفاظ على الاوضاع في المناطق ذات الحالة البيضاء وعبور المناطق ذات الحالتين الحمراء والصفراء نحو البيضاء.

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